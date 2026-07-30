В топ-3 рейтинга инновационных регионов России впервые вошла Томская область

В 11-м рейтинге инновационного развития субъектов РФ, составленном Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), Томская область заняла третью строчку (+2) после Москвы и Республики Татарстан.

«Томская область впервые за все время наблюдений попала в топ-3. Такой успех обеспечен укреплением позиций региона в индексах "Качество инновационной политики" (+17), "Социально-экономические условия инновационной деятельности " (+5), "Инновационная деятельность" (+1)»,— прокомментировали в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В списке 10 наиболее инновационных регионов страны шестую позицию сохранила Новосибирская область. В числе сибирских регионов, которые значительно улучшили свое положение по сравнению с предыдущим рейтингом, оказались Иркутская область (+20 позиций), Республика Алтай (+12) и Кузбасс (+11). Все эти регионы заметно продвинулись в рейтинге благодаря более активной инновационной политике.

Рейтинг инновационного развития субъектов России ИСИЭЗ ВШЭ формирует с 2012 года на основе многоуровневой иерархической структуры, охватывающей более 50 показателей. Эксперты оценивают позиции регионов по пяти отдельным тематическим индексам: уровню инновационной деятельности, качеству поддерживающих ее социально-экономических условий, региональной политики, научно-технического потенциала и экспортной активности.

Михаил Кичанов