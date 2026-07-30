«Придется, видимо, искать компромисс»

Никол Пашинян раскрыл подробности своего разговора с Владимиром Путиным. Президент России согласился с тем, что Армения должна иметь право выбора — оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. При этом Москва продолжает настаивать на скором проведении референдума на этот счет. Премьер-министр заявил, что торопиться не будет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что кризис в отношениях двух стран усугубляется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Никол Пашинян сообщил журналистам подробности своего разговора с Владимиром Путиным спустя два дня с небольшим. Премьер-министр назвал общение с президентом РФ успешным. Стороны согласились с тем, что Армения имеет легитимное право самостоятельно выбрать курс — куда и с кем идти. С Россией или с Европой. И это главное, что Пашинян хотел донести до Кремля. Путин согласился: что-что, а право-то вы имеете. Однако призвал быстрее с этим правом определяться — оставаться в ЕАЭС или идти в Евросоюз. Пока Ереван не сделает выбор, проведя референдум, армянская продукция на российский рынок не вернется.

Пашинян ответил, что готов объявить плебисцит, но только после того, как подаст официальную заявку в Брюссель и получит предметный ответ. Здесь нужно пояснить: заявление написать недолго, но этот самый предметный ответ может занять от трех месяцев до трех лет. Можно сразу сказать: единая Европа, если и распахнет свои двери перед Арменией, то явно не сегодня и даже не завтра. Там очередь расписана на десятилетия вперед. А жить на что-то нужно. Соответственно, рвать контакты с Россией — это очень рискованно, мягко говоря.

Собственно, результат разговора можно описать одной фразой: Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. Сигнал понятен — либо с Москвой, либо с Западом. Третьего не дано, на двух стульях усидеть, как все последние годы, больше не получится. Позиция армянского премьера заключается в том, что вы, мол, не имеете права: я остаюсь в ЕАЭС, ваши торговые санкции незаконны — буду их оспаривать. А если я выйду, без меня пропадете, и Евразийский экономический союз распадется. То есть он также демонстрирует жесткую позицию. Тоже ставит условия: не пойдете на компромисс — создам проблемы интеграции на постсоветском пространстве.

То есть Ереван готов к конфронтации. Да, он понесет потери, но и все остальные тоже, в том числе и Россия, Казахстан, Киргизия и Белоруссия. Процесс этот обоюдный. Тем более, как неоднократно утверждали на Западе, территория республики используется для обхода санкций и параллельного импорта в Российскую Федерацию.

Видимо, в отношениях России и Армении потепления в ближайшее время не предвидится. Кризис только расширяется. Проблема в том, что слова должны подтверждаться делами — насколько господин Пашинян готов идти до конца в своей позиции. Похоже, что к жесткому разрыву он не готов. Придется, видимо, искать компромисс, который пока не просматривается.

Дмитрий Дризе