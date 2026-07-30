Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Отравление детей в новосибирском лагере произошло из-за энтеровирусной инфекции

Причиной отравления детей в лагере «Чкаловец» в Новосибирской области стала энтеровирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Проведена лабораторная диагностика. Выдано предписание ДОЛ "Чкаловец" о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в детском санаторно-оздоровительном лагере «Чкаловец» досрочно завершили третью летнюю смену для старшей дружины после массового отравления. СУ СКР региона проводит проверку по факту произошедшего.

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд