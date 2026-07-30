Отравление детей в новосибирском лагере произошло из-за энтеровирусной инфекции

Причиной отравления детей в лагере «Чкаловец» в Новосибирской области стала энтеровирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Проведена лабораторная диагностика. Выдано предписание ДОЛ "Чкаловец" о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в детском санаторно-оздоровительном лагере «Чкаловец» досрочно завершили третью летнюю смену для старшей дружины после массового отравления. СУ СКР региона проводит проверку по факту произошедшего.

Александра Стрелкова