Сирены включили в 14 районах Удмуртии из-за угрозы атаки БПЛА

В 14 муниципалитетах Удмуртии, включая Сарапул и Можгу, включили сирены во время действия режима «Опасное небо» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом в Max сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

UPD: Сирены включают в Ижевске, Воткинске, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Малопургинском, Воткинском, Шарканском районах. Об этом сообщила в Мах врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. В 10:18 их повторно запустили во многих районах и городах республики.

В 07:30 в республике ввели сигнал «Беспилотная опасность», около 08:20 — «Опасное небо». В аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием самолетов.