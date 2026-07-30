Поджигателя полицейской машины из Омска будут судить за теракт

В Омске завершили расследование уголовного дела о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Обвиняемым по нему проходит 27-летний местный житель, который сжег служебный автомобиль полиции, рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

По данным следствия, в октябре – ноябре 2025 года омич в ходе переписки в мессенджере с незнакомыми лицами, представившимися сотрудниками спецслужб, согласился поджечь полицейский автомобиль. 11 ноября он облил бензином капот машины участкового уполномоченного, припаркованной во дворе жилого дома на улице Комкова, и поджег при помощи зажигалки. Происходящее он снял на камеру смартфона, видео в качестве доказательства выполненной работы отправил кураторам.

Поджигателя задержали. Следователям он заявил, что псевдосиловики ложно обвинили его в финансировании Украины, затем, обещая снять обвинение, заставили сжечь полицейский автомобиль. На время следствия задержанного поместили под домашний арест.

Илья Николаев