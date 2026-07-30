Зампред правительства Челябинской области Маргарита Павлова ушла в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об освобождении Маргариты Павловой от должности заместителя председателя регионального правительства. Согласно документу, трудовой договор расторгается 31 июля 2026 года по инициативе работника. Информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Маргарита Павлова работала в составе правительства области с октября 2024 года. В зону ее ответственности входила координация деятельности исполнительных органов по вопросам социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, патриотического воспитания, а также взаимодействие с федеральными органами власти и общественными организациями.

Карьера госпожи Павловой в органах власти началась в 2010 году, когда она заняла пост уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. С 2015 по 2019 год она работала региональным омбудсменом по правам человека. В сентябре 2019 года Маргарита Павлова была наделена полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительной власти Челябинской области в Совете Федерации, где проработала до завершения срока полномочий в 2024 году, после чего вернулась в региональное правительство.

В период исполнения полномочий сенатора РФ (2019–2024 годы) она получила широкую известность благодаря резонансным заявлениям по вопросам демографии. Так, в ноябре 2023 года госпожа Павлова призвала «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования», утверждая, что поиск себя «затягивается на долгие годы, и упускается детородная функция». Она также критиковала ставку на экономические меры поддержки семей, называя путь стимулирования рождаемости через пособия и квартиры ложным.

Кто займет место Павловой в правительстве области и сохранится ли вообще эта должность в структуре, в пресс-службе правительства региона не сообщили

Евгений Рыженьков