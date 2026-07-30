На 90 суток остановлена работа золотодобывающего «АС Сибирь»

Тисульский райсуд Кузбасса приостановил на 90 суток работу золотодобывающего ООО «АС Сибирь». Компанию признали виновной в нарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

По материалам дела, при использовании водных объектов на месторождении россыпного золота на реке Горелой в Тисульском муниципальном округе были выявлены нарушения. По данным суда, русло ручья Александровский было перекрыто технологической автодорогой, а также водоток реки Горелой направлен в руслоотводную канаву. Это впоследствии привело к изменению русел и берегов водных объектов.

Кроме того, говорится в сообщении суда, компания проводила работы, связанные с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов, без соответствующего разрешения.

Александра Стрелкова