В Сибири ожидают роста урожая арбузов и дынь по итогам 2026 года

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует в 2026 году рост урожая в Сибири бахчевых культур — арбузов и дынь — на 2,9%, до 8,8 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Основной объем — более 75% — придется на Алтайский край. Ожидается, что здесь будет выращено 6,7 тыс. т арбузов и дынь против 6,5 тыс. т в 2025 году. На втором месте — Омская область с 930 т (900 т в 2025-м), на третьем — Новосибирская область — 360 т (350 т в 2025-м).

«Драйвером развития отрасли в этом направлении могут стать мелиорационные мероприятия. Ирригация земель становится необходимым условием для повышения урожайности и прибыли с одного гектара»,— отметил замруководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

Как писал «Ъ-Сибирь», сибирские аграрии в 2026 году увеличат сбор ягод (клубника, малина, смородина, крыжовник и др.) на 11%, до 86 тыс. т. В 2025 году валовой сбор ягод в хозяйствах всех категорий СФО составил 77,5 тыс. т, что на 9,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Михаил Кичанов