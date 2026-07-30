Директора «Сервита» осудили за хищения при строительстве школы в Алтайском крае

Вступил в силу приговор Советского райсуда Алтайского края в отношении директора ООО «Сервит» Сергея Бокова. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в 2024 году компания «Сервит» заключила муниципальный контракт на реконструкцию «Советской СОШ» за 39 млн руб. Срок сдачи объекта не раз переносился. Кроме того, подрядчик разобрал и демонтировал кровлю здания школы, не предусмотрев мер по защите от осадков. В результате произошло затопление помещений с третьего по первый этажи, что повредило элементы отделки стен, вызвало набухание деревянных полов, насыщение плит перекрытий водой и образование грибка.

Ущерб муниципалитету оценивается правоохранителями в 32 млн руб. При этом ремонт кровли здания до сих пор не завершен. Сергей Боков, говорится в сообщении надзорного ведомства, получив аванс по контракту, не провел строительные работы по реконструкции крыши в полном объеме, планируя похитить 39 млн руб.

Александра Стрелкова