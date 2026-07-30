В Красноярске приостановлена работа трамваев после дождя

На правом берегу Красноярска временно ограничили движение трамваев из-за подтопления путей после ливня. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным управления автодорог Красноярска, было откачано около 550 куб. м дождевой воды с улиц города. За минувшие сутки выпало 25 мм осадков, что составляет 36% от месячной нормы.

Подтопления зафиксированы на улицах Ломоносова, Красной Армии, Брянская, Парашютная, Электриков, Тотмина, Свободная, Лесная, а также переулках Медицинский и Афонтовский.

Александра Стрелкова