В красноярском селе эвакуировали жителей после затопления домов

В селе Ермаковское спасатели эвакуировали 15 человек, включая четверых детей. Причиной стал подъем уровня воды в реке Оя после сильных дождей, сообщило главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Произошло затопление 11 участков, шести жилых домов»,— рассказали в ведомстве о последствиях ливней. Уровень воды в реке превысил критический на 28 см.

Для пострадавших готов пункт временного размещения, рассчитанный на 120 человек. Но пока он остается невостребованным.

Ермаковское является административным центром Ермаковского муниципального округа. В селе проживает 8,5 тыс. человек.

Валерий Лавский