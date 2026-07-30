В Омске открылся первый сибирский даркстор «М.Косметик»

Ритейлер «Магнит» 30 июля запустил в Омске свой первый даркстор (склад, предназначенный для быстрой сборки и доставки онлайн-заказов) в Сибирском федеральном округе. Ассортимент насчитывает около 25 тыс. SKU (идентификатор конкретной позиции на складе) с перспективой увеличения до 40 тыс., сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ассортимент дарксторов шире, чем предложение в офлайн-магазинах «М.Косметик», и включает товары, доступные к покупке только онлайн. Товары доставляются в срок от 30 минут до 1,5 часа.

«Решение о масштабировании формата дарксторов “М.Косметик” было принято по итогам успешных результатов первого объекта в Краснодаре: на него приходится около трети онлайн-оборота сети. Формат также способствует привлечению новой аудитории: более половины клиентов, сделавших заказы в 2026 году, — новые для “М.Косметик”»,— сообщили в «Магните».

В настоящее время завершено строительство распределительного центра ритейлера в омском поселке Армейский с объемом инвестиций 3,3 млрд руб.

Валерий Лавский