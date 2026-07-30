Предложение элитного загородного жилья выросло на 31% за год

В январе—июне 2026 года на первичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости Москвы экспонировалось 715 лотов, подсчитали в NF Group. Год к году значение увеличилось на 31%. Директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова также зафиксировала рост предложения.

Дополнительный объем предложения на высокобюджетном рынке, по словам госпожи Раджабовой, появился в том числе за счет роста девелоперской активности. На рынок выходили проекты, отложенные ранее, поясняет она. Директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова говорит, что речь идет в том числе об объектах небольших игроков, которые выводили проекты точечно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перегрев за высоким забором».