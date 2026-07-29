«Белгородасбестоцемент» ушел в убыток и снизил выручку на 12% в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2026 года один из крупнейших производителей хризотилцементной продукции в России ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци», контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат») зафиксировало чистый убыток в размере 53,4 млн руб. Годом ранее, по итогам аналогичного периода 2025 года, чистая прибыль предприятия составляла 1,5 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Выручка компании за отчетный период составила 676,3 млн руб., что на 12,2% меньше, чем в первом полугодии 2025-го (770,1 млн руб.). Себестоимость продаж за первое полугодие 2026 года снизилась на 2,2% — до 564 млн руб. против 576,9 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года. Валовая прибыль сократилась на 41,8% — с 193,2 млн до 112,3 млн руб. Коммерческие расходы снизились на 24,6% — с 97,6 млн до 73,6 млн руб., управленческие расходы — на 20,7% (с 65,9 млн до 52,3 млн руб.). Прочие доходы уменьшились на 58,3% — с 18 млн до 7,5 млн руб. Прочие расходы, напротив, выросли на 47,8% — с 24,2 млн до 35,8 млн руб.

По состоянию на 30 июня 2026 года кредиторская задолженность общества составила 362,3 млн руб. против 426,5 млн руб. на 31 декабря 2025 года (сокращение на 15,1%). Дебиторская задолженность за этот же период выросла на 64,1% — со 106,4 млн до 174,7 млн руб.

ПАО «Белгородасбестоцемент» (до мая 2022 года — ОАО) было зарегистрировано в Белгороде в декабре 1992 года. Основной вид деятельности — производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Уставный капитал — 99,8 тыс. руб. Контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест»). Генеральным директором является Сергей Коротких.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Белаци» завершил 2025 год с чистой прибылью в 874 тыс. руб., что оказалось в 88 раз меньше, чем за предыдущий год (77,1 млн руб.). Выручка предприятия снизилась с 1,7 млрд до 1,5 млрд руб.

В том же месяце совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год и направить чистую прибыль в размере 873,5 тыс. руб. на инвестпроекты.

Ульяна Ларионова