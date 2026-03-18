«Белаци» может отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год

Совет директоров ПАО «Белгородасбестоцемент» («Белаци», контролируется ПАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат») рекомендовал общему собранию акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год и направить чистую прибыль в размере 873,5 тыс. руб. на инвестпроекты. Это следует из документации компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

По итогам того же собрания совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров принять годовой отчет общества и бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

За принятие всех решений члены совета директоров проголосовали единогласно.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по сравнению с 2024 годом чистая прибыль «Белаци» сократилась в 88 раз — с 77,1 млн руб. Выручка предприятия снизилась, но не так заметно,— на 14%, с 1,7 млрд до 1,5 млрд руб.

В апреле 2025 года общее собрание акционеров «Белаци» уже отказывалось от выплаты дивидендов ради финансирования инвестпроектов.

Алина Морозова