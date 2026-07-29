«Белые» компании используют для темных дел

Мошенники все чаще покупают готовые компании для обмана бизнесменов. По данным Т-банка, с января по июль число таких кейсов выросло почти на 70% год к году. Злоумышленники специально выбирают ООО возрастом от 3 до 10 лет без долгов и судебной истории, с хорошим оборотом, иногда даже с лицензиями. Затем меняют владельцев, директора, банковские счета и предлагают бизнесу услуги по 100-процентной предоплате. После получения денег мошенники их обналичивают и исчезают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов рост числа таких схем объясняет экономической ситуацией в стране:

«Компании с историей представляют интерес. Во времена кризисов, когда в экономике не все так хорошо, возрастают высокорискованные финансовые схемы, и, как правило, в этой мутной воде мошенникам проще незаконно обогащаться. Аналогичный всплеск был в 2008-м, 1998-м. То есть главное — найти компанию с историей, потому что к ней априори высокий уровень доверия.

Гораздо хуже схема, когда люди продают компанию и еще соглашаются какое-то время побыть учредителями. Вот это глупость полная, потому что они рискуют, отвечая за преступления, которые не совершали.

Если ты продаешь компанию, так продавай ее полноценно, выходя из состава участников и прекращая полномочия директора. Кроме того, почти невозможно подчас вернуть деньги. Потому что они сразу же выводятся, как правило, через подставных индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на асоциальных элементов. Вероятность получения денег физически крайне мала».

Зачастую подставные компании предлагают услуги по хорошей скидке, а покупатели не проводят тщательную проверку. На что стоит обращать внимание, чтобы избежать обмана? На этот вопрос “Ъ FM” ответил главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков:

«В компанию с историей при агрессивном маркетинге можно легко и быстро привлечь новых клиентов, поэтому эта схема рабочая. Так что следует делать проверку контрагентов и самого руководителя, чтобы он не числился директором нескольких компаний. Также необходимо проверять регистрацию юридического адреса, сколько вообще компаний зарегистрировано на нем, и отзывы на сторонних сервисах, а не на самом сайте, условия договора.

То есть должны вызывать сомнение стопроцентные предоплаты, срочность сделки, привлечение по сомнительным акциям, смена банковских реквизитов».

Т-банк описывает случай, когда производственная компания чуть не потеряла 33 млн руб. Она заказала 500 тыс. л. дизеля и собиралась полностью оплатить их заранее. Однако антифрод-система заметила, что у поставщика недавно полностью сменилось руководство, а по документам он вообще занимался налоговыми консультациями. Если средства уже перечислены мошенникам, действовать нужно быстро, подчеркнула партнер Criminal Defense Firm Алена Тихомирова:

«Чаще всего к нам приходят доверители в тот момент, когда они уже пытались несколько недель, а то и месяцев выйти на связь, найти, дозвониться. Если ситуация уже произошла, то не нужно ждать у моря погоды, вопрос нужно решать очень быстро в рамках либо гражданско-правового, либо уголовно-правового направления, возможно, и в обоих сразу. Составляется иск, и мы всегда рекомендуем параллельно с ним подавать заявление об обеспечительных мерах для ареста счетов и иного имущества.

Всегда в этой ситуации можно требовать возврата предоплаты, неустойки, если она предусмотрена договором, но одновременно с этим мы все-таки рекомендуем сразу подавать и заявление о мошенничестве. Нужно доказать наличие умысла на неисполнение договора: не работает сайт, приехали по адресу местонахождения офиса, а там никого нет. Правоохранительные органы зачастую более оперативно могут среагировать и провести гораздо больший комплекс мер.

Чем раньше происходит обращение, тем лучше. Всю сумму редко получается вернуть, но хотя бы что-то иногда получают, особенно если не успели вывести денежные средства и бенефициары остались на территории Российской Федерации».

По данным Минфина, самым популярным и массовым видом мошенничества в прошлом году оставались телефонные звонки и социальная инженерия. Кроме того, злоумышленники все чаще задействуют в своих схемах детей.

Ульяна Горелова