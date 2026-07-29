Тамбовские власти приостановили ведение Telegram-канала на фоне снижения охватов

Сегодня в Telegram-канале правительства Тамбовской области появился пост, в котором подписчикам предложили следить за дальнейшими публикациями на официальном сайте и в канале властей в национальном мессенджере Max. В облправительстве «Ъ-Черноземье» уточнили, что речь идет о приостановке ведения ресурса и назвали причины такого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первую очередь в правительстве региона заявили о замедлении Telegram и технических сложностях. Во вторую очередь они сообщили о резком снижении количества просмотров публикаций и оттоке аудитории «в другие каналы коммуникации».

При этом власти отметили, что у них достаточно информационных ресурсов для информирования граждан: помимо упомянутых, у них также есть группы в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» (входят в медиахолдинг VK).

С начала апреля регулярно перестал вести свой Telegram-канал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Аналогичное решение было принято относительно канала правительства региона. С начала апреля в них вышло по шесть постов, причем ресурс облправительства делал только репосты публикаций господина Клычкова.

Об уголовном деле основателя Telegram Павла Дурова — в публикации «Ъ».

Алина Морозова