Губернаторы вышли из чата

С начала апреля несколько российских губернаторов перестали вести официальные каналы в Telegram, заметил “Ъ”. Глава Орловщины Андрей Клычков ничего не писал туда уже неделю, а руководитель Псковской области Михаил Ведерников — еще с 28 марта. При этом оба губернатора продолжают публиковать сообщения в Max и «ВКонтакте». Отказ от Telegram они объясняют некорректной работой платформы. Эксперт не исключает, что исход губернаторов из замедляемого мессенджера в отдельных регионах может стать «пробным шаром» перед лавинообразным процессом.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Клычков разместил последнее сообщение в своем Telegram-канале на 70,8 тыс. подписчиков 1 апреля, рассказав о паводковой ситуации в Орловской области. С тех пор в Max-канале (35,8 тыс.), где посты губернатора-коммуниста полностью дублируются, вышло уже одиннадцать материалов, в том числе два уведомления об уничтожении вражеских БПЛА. Еще дважды господин Клычков уведомлял подписчиков в национальном мессенджере об объявлении и отбое ракетной опасности. В «ВКонтакте» эти сообщения тоже продублированы.

В правительстве Орловской области “Ъ” пояснили, что посты в Telegram-канале Андрея Клычкова перестали выходить из-за того, что это «крайне нестабильная платформа, которая фактически не работает, особенно с учетом ограничений мобильного интернета». «Все задачи у Андрея Евгеньевича выполняет канал в мессенджере Мах»,— добавили там.

Еще дольше не обращался к 35,2 тыс. своих подписчиков в Telegram Михаил Ведерников. 28 марта он рассказал о встрече с проректором РАНХиГС Андреем Полосиным, а также о визите в регион делегации сенаторов. После этого посты стали выходить только в Max и «ВКонтакте». В пресс-службе регионального правительства “Ъ” пояснили, что «это связано с некорректной работой мессенджера на территории Псковской области»: «Медиаконтент не подгружается, недоступен для просмотра, публикация сообщений не всегда возможна, что исключает оперативное информирование». Там подчеркнули, что посты с предупреждением о беспилотной опасности еще с сентября 2025 года размещаются только в Max-канале господина Ведерникова (23,9 тыс. подписчиков), «после чего широко распространяются в СМИ и пабликах». «В условиях вынужденного ограничения мобильного интернета на территории Псковской области Мах отличается устойчивой работой, позволяет оставаться на связи и оперативно получать уведомления»,— резюмировали в пресс-службе.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Почти неделю ничего не публиковал в Telegram-канале и глава Московской области Андрей Воробьев (111 тыс. подписчиков). 2 апреля он отчитался о вручении государственных наград бойцам подразделения БАРС, а затем сделал перерыв в общении с подписчиками сразу на шесть дней. «Ведется пока»,— ответили “Ъ” в пресс-службе господина Воробьева на вопрос о судьбе Telegram-канала, после чего там действительно был размещен пост о прощании с главой НПО машиностроения Александром Леоновым. В Max на подмосковного губернатора подписано 28,8 тыс. пользователей.

До начала замедления Telegram каналы там вели почти все губернаторы.

Исключение составляли только главы Волгоградской и Ивановской областей Андрей Бочаров и Станислав Воскресенский, а также врио главы Тверской области Виталий Королев: об их деятельности отчитываются официальные каналы региональных правительств. В Max летом прошлого года зарегистрировались не только все губернаторы—пользователи Telegram, но и господин Воскресенский. Единственный, кто уже покидал платформу, но спустя полгода вернулся,— самарский руководитель Вячеслав Федорищев. Как он пояснял в конце января, «для многих жителей Самарской области Telegram остается источником получения новостей».

В АНО «Диалог», которая в том числе занимается сопровождением губернаторских соцсетей и пабликов госорганов, от комментариев отказались, пояснив, что отказ региональных глав от Telegram — «дело сложное». Источник в администрации президента заверил “Ъ”, что это естественный процесс.

По мнению политолога Константина Калачева, губернаторы, которые «стремятся упрочить свои аппаратные позиции, безусловно, будут первыми отказываться от ведения Telegram»: «Но альтернативные каналы коммуникации с населением должны быть рабочим инструментом, а не имитацией. В регионах ситуация с Max сейчас разная, как разная она и с наличием мобильного интернета. Где-то Max понемногу входит в обиход, где-то "цифровое сопротивление" продолжается». Эксперт полагает, что инициатива орловского и псковского губернаторов вскоре может стать установкой, поскольку отказ представителей власти от Telegram способен расширить аудиторию в национальном мессенджере. «Вероятно, это пробные шары перед последующим лавинообразным отказом губернаторов от Telegram»,— прогнозирует господин Калачев.

Андрей Прах; Надежда Ярмула, Санкт-Петербург; Сергей Толмачев, Воронеж