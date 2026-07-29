План Инфантино создать фирму для продажи прав на турниры FIFA вызвал протесты

Составлено ИИ-Ассистентъ

Джанни Инфантино, президент FIFA, чьи идеи реорганизации часто вызывают острое недовольство, ранее уже сталкивался с сопротивлением со стороны UEFA и других футбольных организаций. Например, его предложение о проведении чемпионатов мира раз в два года вызвало угрозу бойкота со стороны UEFA и южноамериканской конфедерации CONMEBOL, которые опасались снижения ценности собственных турниров и ухудшения ситуации в мировом футболе.

Эта неприязнь к реформам Инфантино со стороны UEFA проявилась и в критике клубного чемпионата мира, который глава FIFA значительно расширил до 32 команд и перенес с конца года на лето. UEFA и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) неоднократно выражали недовольство по поводу уплотнения календаря и роста нагрузок на игроков, опасаясь за их здоровье и влияние на национальные чемпионаты.

FIFA, в свою очередь, объясняет необходимость преобразований, таких как предполагаемая продажа коммерческих прав, желанием увеличить доходы, особенно в годы без чемпионата мира для сборных, чтобы получить постоянный приток средств. Джанни Инфантино уже переизбирался на свой пост на безальтернативной основе, что свидетельствует о его сильных позициях внутри организации, невзирая на внешнюю критику его инициатив.