ВС РФ не принял жалобу по делу о взыскании 146 млн ущерба с властей Воронежа

Верховный суд РФ отказался передавать на рассмотрение экономической коллегии жалобу Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора по спору о взыскании 145,7 млн руб. с комбината благоустройства Советского района, который контролируется мэрией Воронежа. Таким образом, устоял отказ трех инстанций взыскать предполагаемый ущерб почве у Правобережных очистных сооружений от бывших иловых карт. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области отказал Росприроднадзору в иске к комбинату благоустройства в сентябре 2025 года, в декабре решение утвердил 19-й арбитражный апелляционный суд, в мае 2026-го — Арбитражный суд Центрального округа.

Поводом для обращения ведомства в суд стал отказ комбината оплатить 145,7 млн руб. ущерба почвам. В августе 2023 года инспекторы управления обнаружили на улице Антокольского в Воронеже перекрытие почв бывшими иловыми картами очистных сооружений с обваловкой, распределительными колодцами, лотковой системой и проездными дорогами. «Разрешительная и иная природоохранная документация на данное сооружение отсутствует. Данные карты эксплуатировались еще в 1980–90-е годы, однако после прекращения их эксплуатации рекультивация участка не была проведена должным образом»,— рассказывали в Росприроднадзоре.

В ведомстве добавляли, что на территории иловых карт неоднократно происходило возгорание илового осадка и растительности.

В начале 2026 года инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора выявили нарушения в работе московского ООО «Титул», которое строит сооружения для доочистки сточных вод на Правобережных очистных сооружениях в Воронеже. Компания получила соответствующий контракт от ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») за 523,6 млн руб. в 2024 году.

Алина Морозова