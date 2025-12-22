Суд отказал Росприроднадзору в иске к властям Воронежа на 145,6 млн рублей

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и отказал Центрально-Черноземному управлению Росприроднадзора в иске на 145,6 млн руб. к комбинату благоустройства Советского района, который, по мнению ведомства, нанес ущерб почвам рядом с правобережными очистными сооружениями в Воронеже. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

В августе 2023 года на улице Антокольского инспекторы управления обнаружили перекрытие почв бывшими иловыми картами очистных сооружений с обваловкой, распределительными колодцами, лотковой системой и проездными дорогами. «Разрешительная и иная природоохранная документация на данное сооружение отсутствует. Данные карты эксплуатировались еще в 1980–90-е годы, однако после прекращения их эксплуатации рекультивация участка не была проведена должным образом»,— рассказывали в Росприроднадзоре.

В ведомстве добавляли, что на территории иловых карт неоднократно происходило возгорание илового осадка и растительности, что вызывало ряд обращений граждан по вопросу неблагоприятных условий проживания рядом с участком.

В декабре 2023 года Росприроднадзор направил комбинату претензию с требованием добровольно оплатить 145,6 млн руб. ущерба, нанесенного почвам, а в сентябре 2024-го — обратился в суд. Отказ в иске в инстанции обосновали тем, что комбинат благоустройства не вел на участке хозяйственную деятельность, а устав организации не предполагает такой вид работ, как рекультивация почв.

В сентябре Росприроднадзор взыскал 3 млн руб. за ущерб почвам с администрации липецкого Ельца.

Юрий Голубь