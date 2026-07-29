Топливо заливают про запас

Каждая вторая компания запасается топливом впрок. По крайней мере, об этом сообщают «Известия». Как пишет издание, некоторые предприятия арендуют нефтебазы и строят собственные хранилища. Другие ищут поставщиков в Белоруссии и странах Азии. Из-за нехватки горючего водителям все чаще приходится отклоняться от маршрута и тратить на заправку несколько лишних часов в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сроки доставки сдвинулись, а бизнес рискует получить штрафы от клиентов. Именно поэтому перевозчики создают резервы и пересматривают условия уже заключенных договоров, объяснила генеральный директор международной логистической компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина:

«У каждой логистической компании есть контракты со своими клиентами. Договоры были заключены год, два, а может, и пять лет назад. И, конечно, контрактодержатели всегда требуют обязательств по выполнению. Если доставка грузов в определенное время не происходит, импортер имеет право выставить штрафные санкции транспортной компании.

При этом сегодня, например, дизель есть, а завтра — нет, так же бывает и с бензином. Транспортные компании стараются себя подстраховать, чтобы не попадать на санкции со стороны своих партнеров. Я, со своей стороны, тоже начала пересматривать все договорные отношения, потому что те сроки, которые были оговорены, я не могу выдержать по известным причинам».

На фоне топливного кризиса на некоторых направлениях перевозки подорожали на 20%. А треть предприятий закладывает дополнительные расходы в цены. Но позволить себе резервы могут далеко не все, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:

«Есть небольшие фермерские хозяйства, которым тоже нужно топливо. У них своя система закупок и обеспечения вплоть до того, что они просто заправляются на обычных бензоколонках. Есть компании среднего уровня, которые стараются иметь небольшой запас. Есть крупные предприятия, которые всегда гарантированно закупали топливо и продолжают это делать на бирже, или у трейдеров, или по прямым контрактам с производителями, понимая свои потребности.

Запасы у всех тоже разные: у некоторых они рассчитаны более чем на месяц. Есть случаи, когда топливо куплено на бирже, но это совершенно не означает, что оно дойдет до потребителя.

В целом ситуация, если говорить в масштабе страны, напряженная, но сравнительно стабильная.

Проблема именно у небольших предприятий, особенно в тех регионах, где вводились существенные ограничения по заправке на АЗС. То же касается крупных игроков. Но пока такой ситуации, которую можно было бы назвать угрожающей или критической, мы не наблюдаем».

Впрочем, есть и более эффективные способы сократить издержки, считает генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев:

«Многие думали о том, что эта ситуация будет только усугубляться и начали какие-то запасы делать. В данных условиях мы, наоборот, не закупали ничего впрок, так как это в данный момент и невыгодно экономически. Оптовые цены на бирже сравнительно такие же, как и розничные, даже, наверное, подороже.

Мы оптимизируем затраты, развивая свою систему контроля за топливом, автоматизацию маршрутов, просчетов, где, когда, кто должен заправляться. Это позволяет сократить издержки на 1-3% в годовом выражении.

В большинстве субъектов ситуация значительно улучшилась. К концу июля простои транспорта в очередях сократились порядка на 30% по времени, однако говорить о полной стабилизации рынка пока преждевременно. Если объемы предложения будут выправляться, то мы очень рассчитываем на снижение цен на топливо».

Проблемы с горючим начались в конце мая. Причина, по словам вице-премьера Александра Новака, в атаках на нефтеперерабатывающие заводы. Чтобы удержать рынок, власти до конца июля полностью запретили экспорт дизельного и судового топлива, а в регионы организовали дополнительные поставки.

Андрей Дубков