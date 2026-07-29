У жителя Сургута изъяли дом и участок за фиктивную регистрацию 14 человек

Сургутский городской суд приговорил местного жителя к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию граждан. Помимо уголовного наказания, у осужденного конфисковали в доход государства жилой дом и земельный участок, сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что с мая 2024 года по август 2025 года мужчина зарегистрировал в принадлежащем ему доме 12 граждан России и поставил на учет двух иностранных граждан. При этом фактически зарегистрированные лица в этом жилье не проживали.

Мужчина признан виновным в фиктивной регистрации гражданина РФ по месту жительства (ст. 322.2 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (ст. 322.3 УК РФ). На конфискации недвижимости настоял государственный обвинитель.

Ранее суд изъял в пользу государства квартиру жителя Нижневартовска, который также осуществлял фиктивную регистрацию иностранных и российских граждан.

Полина Бабинцева