У жителя Нижневартовска изъяли квартиру за фиктивную регистрацию мигрантов

Суд изъял в пользу государства квартиру жителя Нижневартовска, который осуществлял в ней фиктивную регистрацию иностранных граждан и граждан РФ, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе расследования было установлено, что вартовчанин зарегистрировал в своей квартире нескольких иностранцев и одного гражданина России. Это произошло в период с января 2024 года по декабрь 2025 года. Зарегистрированные граждане по этому адресу не проживали.

Жителя судили по ст. 322.3 УК РФ и ст. 322.2 УК РФ. Он также должен будет выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее городской суд Нижневартовска признал местного жителя виновным в фиктивной регистрации 14 граждан России и конфисковал его дом.

Ирина Пичурина