Самолет, летевший из Сургута в Барнаул, вернулся в аэропорт из-за сбоя системы
Экипаж самолета ATR-72 авиакомпании Utair, следовавшего из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Барнаул (Алтайский край), принял решение о вынужденном возврате на аэродром вылета. Причиной инцидента стала неисправность одной из бортовых систем, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Посадка прошла в штатном режиме. Уральская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет дана оценка правильности технического обслуживания воздушного судна авиакомпанией и действий экипажа при возникновении нештатной ситуации.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение перевозчиком обязательных норм по обслуживанию пассажиров несостоявшегося рейса.