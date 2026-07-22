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Самолет, летевший из Сургута в Барнаул, вернулся в аэропорт из-за сбоя системы

Экипаж самолета ATR-72 авиакомпании Utair, следовавшего из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Барнаул (Алтайский край), принял решение о вынужденном возврате на аэродром вылета. Причиной инцидента стала неисправность одной из бортовых систем, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Посадка прошла в штатном режиме. Уральская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет дана оценка правильности технического обслуживания воздушного судна авиакомпанией и действий экипажа при возникновении нештатной ситуации.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение перевозчиком обязательных норм по обслуживанию пассажиров несостоявшегося рейса.

Ирина Пичурина

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