Евгений Бажанов стал заместителем председателя правительства Воронежской области

В четверг, 23 июля, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов освобожден от должности в связи с досрочным прекращением полномочий по его инициативе. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в облправительстве. С 24 июля господин Бажанов назначен на государственную должность заместителя председателя правительства региона на срок полномочий губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Исполнять обязанности главы министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области будет замминистра Григорий Воронцов»,— уточнили в правительстве региона.

О том, что губернатор Александр Гусев предложил назначить Евгения Бажанова заместителем председателя облправительства «Ъ-Черноземье» сообщал в начале прошлой недели. Господин Бажанов будет курировать ЖКХ и работу региональной Госжилинспекции, строительный надзор, госзакупки и контрактную систему, охрану объектов культурного наследия. Глава региона назвал решение попыткой усилить эти направления.

Евгений Бажанов родился в 1979 году. В 2001–2002 годах работал в воронежском управлении Федеральной службы налоговой полиции, в 2003–2015-м занимал руководящие должности на предприятиях Воронежа. С 2016-го по 2018 год возглавлял управление муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа, в марте–июне 2019-го работал заместителем директора областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». С июня 2019-го — руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области, с апреля 2020-го — руководитель департамента госрегулирования тарифов. В сентябре 2023 года господин Бажанов возглавил департамент (сейчас — министерство) ЖКХ и энергетики региона, а после реформы облправительства был назначен профильным министром.

С октября 2023 года по 3 июля 2026-го пост заместителя председателя облправительства, на который перешел господин Бажанов, занимал Александр Попов.

Денис Данилов