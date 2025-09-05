Споры Минобороны с воронежским «Созвездием» могут рассмотреть в закрытом режиме

Заседания Арбитражного суда Воронежской области по спорам Минобороны РФ и местного АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика»), вероятнее всего, пройдут в закрытом режиме, а решения по ним не будут опубликованы на сайте суда, так как данные сведения «составляют служебную тайну в области обороны». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самом «Созвездии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Минобороны отказались от комментариев «Ъ-Черноземье», также отметив, что информация о требованиях к «Созвездию» составляет гостайну.

Источник «Ъ-Черноземье», знакомый с деталями спора, пояснил: «Концерн выполняет значительный объем работ по созданию высокотехнологичных и сложных изделий в кооперации с большим количеством соисполнителей. Все обязательства, взятые на себя предприятием, выполняются в полном объеме. В процессе исполнения контрактов иногда возникают объективные технические сложности, а также поступают предложения от заказчика по внесению изменений в изделия, основанные на накопленном опыте их эксплуатации. Судебные разбирательства являются одним из инструментов урегулирования хозяйственных споров. Судебная практика показывает, что первоначальные требования в ходе процесса часто корректируются по мере представления сторонами дополнительных аргументов и документального подтверждения своей позиции».

С конца июля в воронежский арбитраж поступило три иска Минобороны к АО «Концерн "Созвездие"» на общую сумму 256,6 млн руб. Последний был принят к производству судом в конце августа. Сумма требований по нему составляет 69,2 млн руб., их суть не раскрывается. Заседание назначено на 18 ноября. Два других иска поданы в конце июля на 117,3 млн и 70 млн руб. соответственно — суть также не раскрывается. Оба приняты к производству. Заседания по делам назначены на 16 сентября и 1 октября.

В 2024 году Минобороны подавало четыре иска к «Созвездию» из-за поставки товаров с просрочкой на общую сумму 35,4 млн руб. Три из них были отклонены судом, один — удовлетворен частично. С концерна была взыскана неустойка в 200 тыс. руб.

В апреле сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил жалобы Министерства обороны РФ и воронежского АО «Концерн "Созвездие"» и оставил в силе решения нижестоящих инстанций по спору на 1,27 млрд руб.

Владимир Зоркий