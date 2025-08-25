Минобороны подало три иска к воронежскому «Созвездию» на 256 млн рублей

С конца июля в арбитражный суд Воронежской области поступило три иска Министерства обороны РФ к местному АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») на общую сумму 256,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Последний иск поступил на прошлой неделе. Сумма требований по нему составляет 69,2 млн руб., их суть не раскрывается. Заявление не принято к производству. Два других иска поданы в конце июля на 117,3 млн и 70 млн руб. соответственно — суть также не раскрывается. Оба приняты к производству. Заседания по делам назначены на 16 сентября и 1 октября.

В 2024 году Минобороны подавало четыре иска к «Созвездию» из-за поставки товаров с просрочкой на общую сумму 35,4 млн руб. Три из них были отклонены судом, один — удовлетворен частично. С концерна была взыскана неустойка в 200 тыс. руб.

В апреле сообщалось, что арбитражный суд Московского округа не удовлетворил жалобы Министерства обороны РФ и воронежского АО «Концерн "Созвездие"» и оставил в силе решения нижестоящих инстанций по спору на 1,27 млрд руб.

