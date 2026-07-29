В программу ВЭФ-2026 включили бизнес-диалоги с Индией и ОАЭ

Опубликована деловая программа XI Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 1–4 сентября. Главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатор — фонд Росконгресс при поддержке правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным организаторов, в деловую программу войдут более 70 сессий по пяти трекам: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток — полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики».

В рамках треков обсудят мастер-планы городов, строительство арендного жилья, новую единую ТОР (территория опережающего развития), развитие острова Большой Уссурийский с Китаем, бизнес-диалоги с Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН, создание дата-центров, роботизацию, северный завоз и энергонезависимость.

В программу ВЭФ войдут Форум креативных индустрий, «День сокола», Форум МСП, конференция АТЭС и другие мероприятия. На «Улице Дальнего Востока» пройдут сессии по программе «Муравьев-Амурский 2030», игра «Владивосток-2050» и площадки о туризме и конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений».