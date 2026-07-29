Пятую братскую могилу обнаружили на улице Удмуртской в Ижевске

В ходе ремонтных работ на улице Удмуртской близ УдГУ нашли пятую братскую могилу, пишет «Сусанин». На участке продолжается исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Абашев Фото: Юрий Абашев

«Земля Троицкого кладбища под бывшими кассами “Зенита” не перестает удивлять. Археологи УдГУ вновь обнаружили здесь братскую могилу — уже пятую на этом клочке земли. Пока расчищен от земли верхний ярус захоронения»,— говорится в сообщении исторического блога «Ижевская Искра».

Напомним, в середине июля при ремонте Удмуртской также были обнаружены человеческие останки, тогда начали собирать кости и черепа. Отметим, что ремонт на участке дороги близ УдГУ должен был завершиться 23 июля, однако срок окончания работ перенесли на 1 августа.

Троицкое (Нагорное) кладбище — крупнейший некрополь дореволюционного Ижевска, действовавший с 1810 по 1929 год. Площадь — около 190 тыс. кв. м. Его начали застраивать в конце 1960-х — здесь появились стадион «Зенит», Дворец спорта, Ледовый дворец, корпуса УдГУ и жилые дома. С 2007 года Троицкое кладбище имеет статус выявленного памятника археологии.

В начале июля между улицей Советской и парковкой у Троицкой церкви проводились археологические раскопки. Тогда на участке обнаружили порядка 70–80 захоронений. Всего же с начала исследований Троицкого кладбища в 2007 году археологи изучили более 2,7 тыс. могил, примерно 5–6% территории. В 2025 году в северо-западном углу бывшего некрополя, около первого корпуса УдГУ, уже велись раскопки. Там были обнаружены братские могилы.