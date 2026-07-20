В Ижевске начали сбор костей и черепов, найденных при реконструкции Удмуртской

На улице Удмуртской начали сбор человеческих останков, обнаруженных в ходе реконструкции. Как сообщили в клубе любителей истории «Ижевская Искра», работы по прокладке коммуникаций при этом не приостановлены.

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«Вот так игнорирование требований при проведении земляных работ на археологических объектах приводит к неприятным последствиям: на центральной улице валяются кости, разрушается археологический памятник, наносятся репутационные потери, а ситуацию пытаются второпях исправить»,— говорится в сообщении.

Напомним, кости обнаружили на территории бывшего Троицкого (Нагорного) кладбища во время подготовки траншеи для коммуникаций в середине июля. Среди останков — черепа, тазовые кости, лопатки и фрагменты гробов. В администрации Ижевска поясняли, что в проекте реконструкции заложены требования по охране объектов культурного наследия.

«При обнаружении останков <...> подрядчик обязан приостановить работы и уведомить уполномоченные структуры. После этого на площадку привлекается археологическая группа для фиксации и изъятия находок. Для оперативного реагирования на подобные ситуации у подрядчика заключен договор со специализированной организацией, уполномоченной на проведение археологических работ»,— сообщали в муниципалитете.

Троицкое (Нагорное) кладбище — крупнейший некрополь дореволюционного Ижевска, действовавший с 1810 по 1929 годы. Его начали застраивать в конце 1960-х — здесь появились стадион «Зенит», Дворец спорта, Ледовый дворец, корпуса УдГУ и жилые дома. С 2007 года Троицкое кладбище имеет статус выявленного памятника археологии, его границы проходят примерно в квартале, ограниченном улицами Удмуртской, Советской, Красногеройской и рекой Карлуткой.

В начале июля между улицей Советской и парковкой у Троицкой церкви проводились археологические раскопки. Тогда на участке обнаружили порядка 70–80 захоронений. Всего же с начала исследований Троицкого кладбища в 2007 году археологи изучили более 2,7 тыс. могил. Площадь старого некрополя составляла около 190 тыс. кв. м, исследовано порядка 5–6% территории. В 2025 году в северо-западном углу бывшего некрополя, около первого корпуса УдГУ, уже велись раскопки. Там были обнаружены братские могилы.

Карина Пырина