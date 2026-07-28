Ремонт второй половины дороги на улице Удмуртской в Ижевске начнется 1 августа

1 августа на улице Удмуртской в Ижевске приступят к ремонту второй половины проезжей части. Для проезда транспорта будет доступна часть дороги с новым асфальтовым покрытием. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в Мах.

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«Зеркально меняем сторону ремонта проезжей части. Закрыта будет сторона из центра, поедем — по новому асфальту. Специально делаем рокировку в выходной, чтобы водители смогли привыкнуть к изменениям до понедельника»,— сказал глава Ижевска.

Для сквозного проезда закроют перекрестки с улицами Базисная и Красногеройская. Доступ к жилым кварталам останется через Лихвинцева. На Базисной и Кооперативной организуют двустороннее движение.

Остановки общественного транспорта по направлению в центр вернутся на прежние места, а в сторону улицы Кирова останется одна — рядом с Базисной.

В настоящий момент рабочие выполняют укладку дорожного полотна, благоустройство тротуаров и карманных парков, монтаж кабелей связи в подземные гильзы, замену опор контактной сети и ремонт фасадов. Завершить реставрацию улицы планируется накануне 1 сентября.

Напомним, дорожные работы на Удмуртской в рамках реконструкции начались 23 июня. На эти работы выделено более 1 млрд руб.