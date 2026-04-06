Воронежский ритейлер «Центрторг» ушел в убыток в 2025 году

По итогам 2025 года ПАО «Центрторг» (управляет одноименной продуктовой сетью в Воронеже) сработало с чистым убытком в 50,9 млн руб. Годом ранее компания показывала прибыль в 2,3 млн руб. Выручка ритейлера сократилась на 2%, с 2,76 до 2,71 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж «Центрторга» также упала на 2%, с 2,17 до 2,12 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 1%, с 590 млн до 585 млн руб., прибыль от продажи — на 90%, с 75 млн до 39,3 млн руб. Также общество показало убыток до налогообложения в 50,9 млн руб., в то время как годом ранее фиксировалась прибыль в 7,6 млн руб.

Активы ритейлера при этом выросли на 3,4%, с 1,68 млрд до 1,74 млрд руб. Внеоборотные активы увеличились на 5%, с 1,3 млрд до 1,5 млрд руб. Оборотные активы, напротив, сократились на 6% — с 297 млн до 279 млн руб.

Дебиторская задолженность общества сократилась на 1%, с 62,5 млн до 61,8 млн руб., а кредиторская задолженность — на 10%, с 318 млн до 287 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), а также оптовый склад алкогольной продукции. Является одним из основных юрлиц одноименной продуктовой сети. По данным списка аффилированных лиц, опубликованного компанией, 55,29% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,65% — у его зама Алексея Сухарева, 3,6% — у Аллы Сухаревой. Еще по 2,5% и по 0,3% — у Алемпиады, Дмитрия и Татьяны Дударевых. У Ильи Родькина — 0,01%. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по итогам первого полугодия «Центрторг» ушел в убыток. Он составил 26,5 млн руб. вместо 5,6 млн руб. чистой прибыли.

Егор Якимов