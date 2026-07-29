МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье 30 июля

Краткий дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с ожидаются в отдельных районах Московской области днем 30 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Облачно будет как ночью, так и днем. Минимальная температура воздуха по области в течение суток составит +11 °C, максимальная — +23 °C. Местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Переменная облачность в Подмосковье сохранится и 31 июля, прогнозировал Гидрометцентр. Осадков в этот день не ожидается в большей части региона. Прогнозируется температура воздуха +13-18 °C ночью, днем — +22-27 °С, ветер северный 3-8 м/с.