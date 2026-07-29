Суд оправдал свердловчанку по делу о гибели двух детей под снежной лавиной

Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор местной жительнице, которую обвиняли в смерти ее малолетнего сына и его друга под снежной лавиной в селе Сылва. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Трагедия произошла 15 февраля 2026 года. Двое детей — восьми- и девятилетний мальчики — погибли в селе Сылва Шалинского района в результате обвала снежных масс на склоне горы Сокольная.

В отношении матери одного из погибших мальчиков было возбуждено уголовное дело. Следствие считало, что она приобрела для сына небезопасный тюбинг, а за месяц до ЧП сама привела сына на склон кататься. В злополучный день школьник взял тюбинг и позвал товарища кататься на гору, на которой ранее отдыхал с матерью.

Женщине было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).Однако в ходе судебного разбирательства обвинение не смогло представить достаточных доказательств вины подсудимой.

Ключевую роль сыграла позиция родителей погибших детей. Они обратились к суду с ходатайством о прекращении дела, заявив, что считают подсудимую такой же жертвой случившегося, как и они сами.

Суд допросил 24 свидетеля. Все они единогласно указывали на отсутствие вины обвиняемой, связывая гибель детей с экстремальными погодными условиями.«По словам очевидцев, причиной схода снега стал опасный природный фактор: рекордное количество осадков за зиму в сочетании с внезапной оттепелью, которая сделала снежный покров на склоне крайне нестабильным»,— говорится в сообщении.

Суд, изучив материалы дела и показания сторон, пришел к выводу об отсутствии состава преступления и оправдал женщину.

Полина Бабинцева