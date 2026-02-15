Два ребенка погибли в Свердловской области под снежной лавиной

Двое детей — восьми- и девятилетний мальчики — погибли в селе Сылва Шалинского района в результате обвала снежных масс на склоне горы Сокольная. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, дети катались на «тюбинге» без присмотра взрослых, когда произошел сход снега. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, дети находились без присмотра взрослых, катаясь на склоне, где произошел сход снега. По его словам, детей стали искать, когда они не вернулись после прогулки.

«Когда мальчиков извлекли из-под снежного завала, прибывшая скорая пыталась их спасти, но, к большому сожалению, положительного результата это не дало. Отцом одного из погибших является машинист РЖД, а второго ребенка его мама буквально накануне привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке»,— прокомментировал полковник Горелых и выразил соболезнования родным погибших.

Тела детей направили на экспертизу для установления точной причины смерти. В региональном СКР также сообщили, что сейчас будут устанавливать должностных лиц, ответственных за безопасность людей на этой территории. «Выясняется, велся ли мониторинг опасной зоны и почему дети оказались на этом участке одни, без присмотра взрослых. Устанавливается, принимались ли меры для предотвращения трагедии местными властями»,— прокомментировал Александр Шульга.

Накануне в Лянторе (ХМАО-Югра) один подросток погиб в результате схода снега с крыши хоккейного корта, еще один ребенок находится в больнице.