Житель Курска пострадал при ударе БПЛА по многоквартирному дому

Вооруженные силы Украины атаковали Курск с помощью БПЛА. Беспилотник попал в многоквартирный дом в одном из микрорайонов города. Ранен 26-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

У пострадавшего — термический ожог. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте. Остальных жильцов эвакуировали, на месте работают саперы.

Еще один дрон упал на территории многоквартирного дома на проспекте Победы. Александр Хинштейн добавил, что специалисты «работают над обезвреживанием». На место ЧП выехал замгубернатора — председатель комитета регбезопасности Олег Горячев. «Все ремонтные работы поможем произвести»,— заверил господин Хинштейн в «Максе».