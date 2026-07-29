ГК «Феррум» открыла в Новосибирской области завод горячего цинкования

На территории Новосибирской области ГК «Феррум» ввела в эксплуатацию завод горячего цинкования труб и металлоизделий, который будет специализироваться на оцинковке сварных решетчатых настилов и элементов дорожного профиля, трубной продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков / Коммерсантъ

На год производственная программа по площади поверхности оцинкования составлена в объеме 3 млн кв. м. Оборудование завода рассчитано на крупногабаритные металлоконструкции и отдельный автоматизированный режим оцинкования труб. Запуск предприятия позволил создат 150 рабочих мест.

Ожидается, что новый завод позволит сократить сроки и логистические издержки для местных предприятий, а также обеспечит потребности отрослей машиностроения и строительства.

По собственным данным ГК «Феррум», компания занимается производством черного металлопроката в Новосибирской области. Организация имеет 12 филиалов, в том числе в Омске, Красноярске, Иркутске, Новокузнецке, Томске и Барнауле. Мощности составляют до 30 тыс. т в месяц.

Александра Стрелкова