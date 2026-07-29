В Свердловской области предложили ввести квоту на трудоустройство участников СВО

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят поправки в закон о занятости населения. Проект предусматривает, что для работодателей в регионе с численностью сотрудников более 100 человек будет установлена квота в 1% для приема на работу граждан — участников специальной военной операции на Украине.

Инициативу разработала группа депутатов во главе с председателем заксобрания Людмилой Бабушкиной, ее поддержал губернатор Денис Паслер. «При разработке мы обсуждали со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей нюансы, которые позволят предприятиям эти решения реализовывать»,— уточнила госпожа Бабушкина (цитата по ТАСС). По ее словам, власти региона будут наблюдать за эффективностью мер и скорректируют закон при необходимости.

Предложение рассмотрят на заседании свердловского заксобрания 4 августа. Если законопроект примут, он вступит в силу 1 марта 2027 года.

В декабре 2025 года аналогичную квоту на трудоустройство участников СВО ввели в Башкирии. В Татарстане мера действует с апреля текущего года и распространяется на компании с численностью сотрудников более 200 человек.