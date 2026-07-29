Облсуд оставил в силе приговор уральскому авторитету Овчине за убийство Колдуна

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор криминальному авторитету Андрею Овчинникову (Овчина), осужденному за убийство знакомого целителя Алексея Суродеева, известного по прозвищу Колдун. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Судебный акт признан законным и обоснованным. По итогам апелляционного рассмотрения приговор вступил в законную силу»,— говорится в сообщении суда.

Напомним, преступление произошло в январе прошлого года. Следствие установило, что в тот день Андрей Овчинников распивал алкоголь вместе с Алексеем Суродеевым в поселке Кедровка (Свердловская область). Между ними возникла ссора, и Овчина нанес Колдуну несколько ножевых ранений в живот и скрылся с места происшествия. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице. Через некоторое время силовики задержали авторитета в одной из больниц Екатеринбурга, где он лечился.

В январе 2026 года Березовский городской суд признал Андрея Овчинникова виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) Алексея Суродеева. По этому эпизоду ему назначили 12 лет лишения свободы. По совокупности приговоров его отправили в колонию строгого режима на 17 лет.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Колдун сам хотел умереть»

Полина Бабинцева