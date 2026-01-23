«Колдун сам хотел умереть»

Березовский городской суд приговорил Андрея Овчинникова (Овчина или Банзай), который в 1990-е годы состоял в банде Николая Азарченкова (Азар) по совокупности приговоров к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве Алексея Суродеева (Колдуна), бывшего помощника Алексея Трифонова (Трифон) которые в последние годы занимался целительством. Вину в содеянном он так и не признал — по его словам, с Колдуном, который позиционировал себя целителем, он хотел обсудить дальнейший план своего лечения. Во время оглашения приговора авторитет также пожаловался журналистам на проблемы со здоровьем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина) в зале суда

Фото: Артем Путилов, Коммерсантъ Криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина) в зале суда

Фото: Артем Путилов, Коммерсантъ

Суд Березовского (Свердловская область) признал уральского авторитета Андрея Овчинникова виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) Алексея Суродеева. Конкретно по этому делу ему назначили 12 лет строгого режима. По совокупности приговоров его отправили в колонию строгого режима на 17 лет. Отреагировал на приговор обвиняемый кратко: «я другого и не ожидал», передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Чем известен Андрей Овчинников Как рассказал собеседник «Ъ-Урал», в 90-х в криминальной среде Колдун считался помощником одного из крупных авторитетов Екатеринбурга — Алексея Трифонова. Но уже давно отошел от дел и начал заниматься целительством. Жил он в поселке Кедровка (в 26 км от Екатеринбурга). Люди, просившие у знахаря помощи, говорили, что он лечил безвозмездно, «невзирая на ранги и статус». К целителю обращались и местные предприниматели, чтобы разрешить спорные вопросы по бизнесу. В 90-е годы Андрей Овчинников совместно с Алексей Трифоновым входил в банду Николая Азарченкова (Азар), которая в основном промышляла грабежами и кражами. Позже оба проходили по делу Азара, но каждый из них решил, что что «коллега» дал на него показания. С того времени между бывшими напарниками начались разногласия. Потасовки сопровождались избиениями и заказными убийствами. Андрей Овчинников в 1991 году был осужден на 14 лет за бандитизм. В 2006 году его вновь задержали по обвинению в попытке захвата Шарташского рынка в Екатеринбурге. Из мест лишения свободы Андрей Овчинников вышел в 2012 году. В 2021 году суд выносил оправдательный приговор по делу о похищении человека в отношении Овчины, но уже в 2025 году Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приговорил Андрея Овчинникова к 7,5 годам колонии строгого режима за организацию похищения человека и незаконный оборот боеприпасов. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов). От отбытия наказания по последней статье Овчина был освобожден из-за истечения срока давности. Подробнее

На судебном заседании Андрей Овчинников выглядел нездорово, с тростью в руках и жаловался на то, что у него сильно повышен уровень сахара, показывая журналистам глюкометр, в качестве доказательства. «С такими сахарами вам любой эндокринолог скажет, что это почти самоубийство. У меня даже в глюкометре нет таких показателей», — сетовал он.

Весь судебный процесс он назвал «очередным харакири правосудия».

Секретарь суда просил его подняться со скамейки, на что он ей ответил, что не сможет — не выдержит.

Напомним, преступление, произошло в январе прошлого года. Следствие установило, что в тот день Андрей Овчинников распивал алкоголь вместе с Алексеем Суродеевым в поселке Кедровка. Между ними возникла ссора и Овчина нанес Колдуну несколько ножевых ранений в живот и скрылся с места происшествия. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице. Через некоторое время силовики задержали авторитета в одной из больниц Екатеринбурга, где он лечился.

Во время избрания меры пресечения Овчина полностью отрицал вину. При этом, пояснял, что пришел к Колдуну, чтобы обсудить свое дальнейшее лечение — авторитет продолжительное время тяжело болен.

«Во время моего посещения он был пьян и попросил купить водки. Мы с ним совместно не выпивали», — заявлял тогда он. Но время вынесения приговора заявил: «Колдун сам хотел умереть — он искал смерти».

Артем Путилов, Березовский