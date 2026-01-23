«Колдун сам хотел умереть»
Авторитету Овчине назначили 12 лет колонии строгого режима за убийство целителя
Березовский городской суд приговорил Андрея Овчинникова (Овчина или Банзай), который в 1990-е годы состоял в банде Николая Азарченкова (Азар) по совокупности приговоров к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве Алексея Суродеева (Колдуна), бывшего помощника Алексея Трифонова (Трифон) которые в последние годы занимался целительством. Вину в содеянном он так и не признал — по его словам, с Колдуном, который позиционировал себя целителем, он хотел обсудить дальнейший план своего лечения. Во время оглашения приговора авторитет также пожаловался журналистам на проблемы со здоровьем.
Криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина) в зале суда
Фото: Артем Путилов, Коммерсантъ
Суд Березовского (Свердловская область) признал уральского авторитета Андрея Овчинникова виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) Алексея Суродеева. Конкретно по этому делу ему назначили 12 лет строгого режима. По совокупности приговоров его отправили в колонию строгого режима на 17 лет. Отреагировал на приговор обвиняемый кратко: «я другого и не ожидал», передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.
Чем известен Андрей Овчинников
Как рассказал собеседник «Ъ-Урал», в 90-х в криминальной среде Колдун считался помощником одного из крупных авторитетов Екатеринбурга — Алексея Трифонова. Но уже давно отошел от дел и начал заниматься целительством. Жил он в поселке Кедровка (в 26 км от Екатеринбурга). Люди, просившие у знахаря помощи, говорили, что он лечил безвозмездно, «невзирая на ранги и статус». К целителю обращались и местные предприниматели, чтобы разрешить спорные вопросы по бизнесу.
В 90-е годы Андрей Овчинников совместно с Алексей Трифоновым входил в банду Николая Азарченкова (Азар), которая в основном промышляла грабежами и кражами. Позже оба проходили по делу Азара, но каждый из них решил, что что «коллега» дал на него показания. С того времени между бывшими напарниками начались разногласия. Потасовки сопровождались избиениями и заказными убийствами. Андрей Овчинников в 1991 году был осужден на 14 лет за бандитизм. В 2006 году его вновь задержали по обвинению в попытке захвата Шарташского рынка в Екатеринбурге. Из мест лишения свободы Андрей Овчинников вышел в 2012 году.
В 2021 году суд выносил оправдательный приговор по делу о похищении человека в отношении Овчины, но уже в 2025 году Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приговорил Андрея Овчинникова к 7,5 годам колонии строгого режима за организацию похищения человека и незаконный оборот боеприпасов. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов). От отбытия наказания по последней статье Овчина был освобожден из-за истечения срока давности.
На судебном заседании Андрей Овчинников выглядел нездорово, с тростью в руках и жаловался на то, что у него сильно повышен уровень сахара, показывая журналистам глюкометр, в качестве доказательства. «С такими сахарами вам любой эндокринолог скажет, что это почти самоубийство. У меня даже в глюкометре нет таких показателей», — сетовал он.
Весь судебный процесс он назвал «очередным харакири правосудия».
Секретарь суда просил его подняться со скамейки, на что он ей ответил, что не сможет — не выдержит.
Напомним, преступление, произошло в январе прошлого года. Следствие установило, что в тот день Андрей Овчинников распивал алкоголь вместе с Алексеем Суродеевым в поселке Кедровка. Между ними возникла ссора и Овчина нанес Колдуну несколько ножевых ранений в живот и скрылся с места происшествия. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице. Через некоторое время силовики задержали авторитета в одной из больниц Екатеринбурга, где он лечился.
Во время избрания меры пресечения Овчина полностью отрицал вину. При этом, пояснял, что пришел к Колдуну, чтобы обсудить свое дальнейшее лечение — авторитет продолжительное время тяжело болен.
«Во время моего посещения он был пьян и попросил купить водки. Мы с ним совместно не выпивали», — заявлял тогда он. Но время вынесения приговора заявил: «Колдун сам хотел умереть — он искал смерти».