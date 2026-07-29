Иракли выступит в Екатеринбурге на Дне города

Певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) выступит 1 августа в Екатеринбурге с эксклюзивным концертом в одном из крупнейших ТРЦ уральской столицы — ТРЦ «Гринвич». Мероприятие приурочено к Дню города и пройдет в 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Как отмечают организаторы, артист часто в шутку обращается к региональной тематике. Так, в 2022 году на фестивале Summer Fest в Екатеринбурге он переименовал свой хит «Лондон-Париж» в «Волга-Иртыш», а позже на горном марафоне «Конжак» предложил заменить европейские столицы названиями свердловских городов Карпинск и Волчанск.

Карьера участника «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалава получила новый импульс после участия в реалити-шоу «Ставка на любовь». По словам артиста, программа установила рекорды по просмотрам.

В этом году певец активно гастролирует: он выступал на марафоне «Конжак», фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» и поздравил сотрудников следствия в Москве. В конце августа запланированы его концерты в Санкт-Петербурге.