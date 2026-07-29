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«Салават Юлаев» определился с тренерским штабом на новый сезон

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не стал менять состав тренерского штаба в преддверие нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В подчинении главного тренера Виктора Козлова останутся те же специалисты, что и в начале прошлого розыгрыша.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не стал менять свой штаб перед новым сезоном

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не стал менять свой штаб перед новым сезоном

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не стал менять свой штаб перед новым сезоном

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Тренерами «юлаевцев», помимо руководителя штаба, будут 51-летние Николай Цулыгин и Владимир Потапов. 32-летний Дмитрий Мезенцев будет тренировать вратарей. Павел Евдищенко, которому 38 лет, останется в должности видеотренера, а за общую физическую подготовку продолжит отвечать французский специалист Адриан Вальво.

«Салават Юлаев» начнет сезон КХЛ 5 сентября выездным матчем с череповецкой «Северсталью». До этого — с 17 по 20 августа — Уфа примет Кубок Республики Башкортостан по хоккею.

Идэль Гумеров