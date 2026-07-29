«Салават Юлаев» определился с тренерским штабом на новый сезон

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не стал менять состав тренерского штаба в преддверие нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В подчинении главного тренера Виктора Козлова останутся те же специалисты, что и в начале прошлого розыгрыша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не стал менять свой штаб перед новым сезоном

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не стал менять свой штаб перед новым сезоном

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Тренерами «юлаевцев», помимо руководителя штаба, будут 51-летние Николай Цулыгин и Владимир Потапов. 32-летний Дмитрий Мезенцев будет тренировать вратарей. Павел Евдищенко, которому 38 лет, останется в должности видеотренера, а за общую физическую подготовку продолжит отвечать французский специалист Адриан Вальво.

«Салават Юлаев» начнет сезон КХЛ 5 сентября выездным матчем с череповецкой «Северсталью». До этого — с 17 по 20 августа — Уфа примет Кубок Республики Башкортостан по хоккею.

Идэль Гумеров