В Уфе впервые за два года пройдет Кубок Республики Башкортостан по хоккею

С 17 по 20 августа на льду «Уфа-Арены» пройдет предсезонный Кубок Республики Башкортостан по хоккею.

Участниками кубка, помимо организатора в лице местного клуба «Салават Юлаев», будут хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и астанинский «Барыс». Розыгрыш пройдет в один круг, команды сыграют по одному матчу с каждым соперником.

В апреле на пресс-конференции по итогам сезона 2025/2026 гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что в турнире планировал участие «Автомобилист» из Екатеринбурга, но клуб отказался приезжать в Уфу из-за смены тренерского штаба. Также «Салават Юлаев» хотел пригласить челябинский «Трактор».

Кубок Республики Башкортостан проводится с 1999 года в межсезонье между розыгрышами чемпионата России по хоккею. Сначала первенство называлось «Турнир на призы хоккейного клуба "Салават Юлаев"», с 2001 по 2012 год — Кубок президента Республики Башкортостан.

В 2025 году кубок не проводился. В последний раз он состоялся в 2024 году, когда победителем стала череповецкая «Северсталь».

Идэль Гумеров