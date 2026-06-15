«Салават Юлаев» в первом домашнем матче сезона сыграет с «Ак Барсом»
Первым соперником хоккейного клуба «Салават Юлаев» в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2026/2027 станет череповецкая «Северсталь». Как объявила пресс-служба лиги, матч состоится в Череповце 5 сентября. В этот день пройдет еще пять игр.
Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ
Через день «юлаевцы» встретятся в Омске с местным «Авангардом».
На домашнем льду уфимцы впервые сыграют 16 сентября: соперником «Салавата Юлаева» станет казанский «Ак Барс».
Полный календарь нового сезона лига опубликует 16 июня.