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«Салават Юлаев» в первом домашнем матче сезона сыграет с «Ак Барсом»

Первым соперником хоккейного клуба «Салават Юлаев» в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2026/2027 станет череповецкая «Северсталь». Как объявила пресс-служба лиги, матч состоится в Череповце 5 сентября. В этот день пройдет еще пять игр.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Через день «юлаевцы» встретятся в Омске с местным «Авангардом».

На домашнем льду уфимцы впервые сыграют 16 сентября: соперником «Салавата Юлаева» станет казанский «Ак Барс».

Полный календарь нового сезона лига опубликует 16 июня.

Идэль Гумеров