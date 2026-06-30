Инфляция в Нижегородской области в мае снизилась до 5,3%

Годовая инфляция в Нижегородской области в мае 2026 года снизилась до 5,3%, в Приволжском федеральном округе — до 5,9%. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении ЦБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Замедление роста цен по сравнению с апрелем регулятор связал со снижением стоимости овощей и фруктов. «В конце весны продолжили снижаться цены на тепличные овощи благодаря уменьшению затрат производителей на обогрев теплиц. Импортные фрукты снова подешевели из-за укрепления рубля», — говорится в сообщении.

Также ВВГУ ЦБ отметил снижение цен на бытовую технику, куриные яйца и молочную продукцию. При этом в ПФО подорожали услуги, особенно связанные с туризмом.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году инфляция в Нижегородской области составила 5,3%, в ПФО — 6,4%.

Владимир Зубарев