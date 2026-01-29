Инфляция в Нижегородской области по итогам 2025 года составила 5,3%

В 2025 году инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) снизилась с 9,5% до 6,4%. В ЦБ РФ отметили, что по итогам последних пяти лет это самый низкий уровень инфляции для округа. В Нижегородской области рост цен в годовом выражении замедлился до 5,3%. Это самый низкий показатель в ПФО. В 2024 году он был 8,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре по сравнению с ноябрем рост цен замедлился в девяти приволжских регионах. В двух (Ульяновской области и Татарстане) он практически не изменился, а в Кировской области, Марий Эл и Башкирии немного вырос.

Цены на продукты в Приволжье в декабре выросли, однако меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с ноябрем сильнее всего подорожали овощи, цены на которые зимой традиционно растут из-за увеличения расходов на освещение и отопление теплиц. Кроме того, в магазинах увеличивалась доля более дорогой импортной продукции. Снизились цены на яйца, сахар, макаронные и крупяные изделия. В Нижегородской области, кроме этого, снизились цены на отдельные мясопродукты.

Из непродовольственных товаров в декабре в ПФО за счет увеличения предложения второй месяц дешевело моторное топливо. Из-за выросшего перед новогодними праздниками спроса подорожали смартфоны, телевизоры и компьютеры. «Также, вероятно, отдельные ретейлеры начали закладывать в цены ожидаемое с 1 января 2026 года повышение НДС»,— от метили в ЦБ РФ.

Андрей Репин