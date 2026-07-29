Отставку Бречалова объяснили его переходом на другую работу

В правительстве Удмуртии сообщили, что досрочная отставка Александра Бречалова с поста главы региона связана с его переходом на другую работу. Президент Владимир Путин сегодня принял отставку господина Бречалова и назначил врио главы республики Ольгу Абрамову, которая до этого работала советником министра сельского хозяйства России, а ранее была председателем правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы», — сообщили в правительстве Удмуртии. Куда именно перешел работать господни Бречалов, не уточняется. В 1990-х он работал в бизнесе на позициях юриста, в 2000-х и в начале 2010-х — на руководящих должностях в «Опоре России». Срок полномочий господина Бречалова истекал в сентябре 2027 года.

Президентский указ об увольнении Бречалова и назначении Абрамовой на пост врио главы Удмуртии вступил в силу со дня подписания, 29 июля. Перед подписанием указа Владимир Путин встретился с Ольгой Абрамовой в Кремле. «Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина. Я желаю вам успехов», — сказал президент.