Понятиям потребовались разграничения

Власти совместно с бизнесом хотят разграничить понятия трудовых и нетрудовых отношений. Фактически сейчас у компаний нет четких критериев и понимания, что закон нарушен. Поэтому зачастую даже добросовестные предприниматели сталкиваются с налоговыми доначислениями, сообщают источники «Ведомостей». Чего опасается бизнес? И как это повлияет на самих сотрудников?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сейчас бизнес рискует получить огромные штрафы и доначисления налогов — НДФЛ, взносов и даже НДС — совершенно для себя неожиданно. Разные проверяющие органы по-своему оценивают работу компаний с самозанятыми и подрядчиками, часто переквалифицируя обычные договоры ГПХ в трудовые. Причина путаницы — в отсутствии единого стандарта проверок. Чтобы решить проблему, Минтруд, Минэк и деловые объединения планируют выпустить специальный меморандум уже к 1 сентября, пишут «Ведомости». Документ четко разграничит трудовые отношения и подработку, а также установит единые правила для всех ведомств. Впрочем, у бизнеса все еще остаются опасения, рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, который участвует в обсуждениях:

«В первую очередь это касается крупного бизнеса и маркетплейсов, где широко используется труд сортировщиков, курьеров и других исполнителей. При этом важно, чтобы окончательное решение о том, являются ли отношения трудовыми, принимал именно суд, если возникают сомнения, а не Роструд. Это была принципиальная позиция и "Опоры России", и Российского союза промышленников и предпринимателей. Контролирующий орган не должен самостоятельно вмешиваться в вопросы квалификации трудовых отношений. Последнее слово должно оставаться за судом, который учитывает позицию и работника, и работодателя».

Отношение госорганов к разным видам занятости с каждым годом становится все хуже, говорят собеседники “Ъ FM”. Из-за чего малый и средний бизнес всё чаще сталкивается с жесткими проверками. Максимально рискованными стали договоры ГПХ с физлицами и самозанятыми. Пока небольшая судебная защита сохраняется только при работе с ИП, хотя даже такие контракты налоговики иногда пытаются признать трудовыми, отмечают эксперты.

Если обычный договор подряда признают трудовым, вместо льготной ставки самозанятого в 4-6%, компании приходится доплачивать 13% НДФЛ и до 30% страховых взносов, говорит гендиректор консалтингового центра «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина:

«Штраф составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай. Если нарушение обнаружено в ходе плановой проверки, санкции могут начисляться по каждому эпизоду. То же самое происходит, если в инспекцию обращаются сотрудники: сначала один, потом второй, а если таких обращений будет много, штрафы фактически суммируются. У некоторых моих клиентов работают 100, 200 и даже больше самозанятых, поэтому риски для бизнеса очень серьезные.

Сейчас они стали еще выше из-за появления межведомственных комиссий. Налоговая служба видит все выплаты по гражданско-правовым договорам, передает информацию в комиссию, а затем материалы направляются в трудовую инспекцию для проверки».

Четкое определение трудовых отношений снизит риски не только для бизнеса, но и для самих работников. Несмотря на отсутствие отпусков и больничных, миллионы специалистов осознанно выбирают договоры ГПХ ради гибкого графика. У такого сотрудника нет постоянного контроля со стороны руководства, привязки к офису или строгого обеда по расписанию. Еще один участник обсуждений — Ассоциация цифровых платформ, которая объединяет Wildberries, Ozon, «Авито» и «Яндекс». Президент организации Ораз Дурдыев сообщил “Ъ FM”, что профильный бизнес уже разработал собственный стандарт — «»Белую книгу добросовестных практик»:

«Мы постарались максимально учесть реальные модели взаимодействия платформ и исполнителей, включив в документ самые распространенные профессии. Чем четче будут определены правила игры и критерии квалификации таких отношений, тем прозрачнее станет рынок и тем ниже будут риски переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые».

Объем теневой занятости в прошлом году достиг 11,5 трлн руб., охватив около 8 млн неофициально работающих граждан. Из них примерно 1 млн Роструд легализовал. По оценкам ведомства, из-за серого сектора бюджет ежегодно теряет до 10% ВВП.

Ангелина Зотина, Никита Путятин