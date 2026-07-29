Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Castaner Фото: Castaner

Все, кто заходил в бутик Chanel, наверное, обращали внимание на их знаменитые эспадрильи с двойной буквой C. Но гораздо меньше людей знает, что уже много лет их производит испанская семейная мануфактура Castaer, основанная в 1927 году. И Chanel — далеко не единственный модный дом, который доверяет ей производство.

За десятилетия Castaer выпускал обувь для Louis Vuitton, Herms, Dior, Lanvin, Armani, Christian Louboutin и многих других брендов. А началось все с Yves Saint Laurent. В 1970 году на профессиональной выставке Сен-Лоран лично искал производителя, который смог бы воплотить его идею дизайна эспадрилий на танкетке. Никто не соглашался — кроме семьи Castaer. Так появились эспадрильи на танкетке, ставшие иконой моды. Они превратили простую крестьянскую обувь в предмет роскоши.

Сама компания до сих пор называет эту встречу моментом, который изменил историю бренда навсегда. Castaer не ограничивается работой для крупных модных домов и продолжает выпускать обувь под собственной маркой. Это не только классика, но и сезонные коллекции. Этим летом в том числе появилась новая версия тех самых эспадрилий на танкетке.

Анна Минакова